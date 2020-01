Le projet de loi sur les nouvelles dispositions de bioéthique n'aborde pas finalement les questions liées à la fin de vie. Le cadre législatif posé par les lois successives Léonetti puis la loi Claes Léonetti ont de fait fait l'unanimité des parlementaires et les décrets d'application ne sont que tout récemment parus. Marie-Jo-Thiel insiste sur trois points essentiels :

agir contre la souffrance, refuser l'obstination médicale déraisonnable et accompagner la fin de vie en développant les unités spécialisées en soins palliatifs. Elle rappelle également l'importance de remplir, même jeunes, ses directives anticipées précisant les choix de la personne dans des situations de fin de vie, et de nommer une personne de confiance à même de porter la parole de la personne qui ne pourrait plus le faire. La réalité de la mort fait partie intégrante de la vie humaine.