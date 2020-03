ACRF : transition et éducation permanente

La 7ème édition du Festival sur la ruralité A travers Champs

Un Festival pour tous...



...qui se veut RASSEMBLEUR et encore plus EVEILLEUR des consciences de tous sur l'avenir de la Terre, des métiers de la Terre, sur notre environnement, nos paysages, notre santé et celle du vivant, animaux autant que végétaux. Et cela, dans le respect des vécus et des choix de chacun.