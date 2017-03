ActualitÃ© du disque : la dynastie Bach par Jean Rondeau au clavecin

Actualité du disque : la dynastie Bach par Jean Rondeau au clavecin dans des oeuvres concertantes

En fait de dynastie, c’est ici un album consacré au père et trois de ses fils ; le père Jean-Sébastien que l’on ne présente pas, et Johann Christian (1735-1782), Wilhelm Friedemann (1710-1784) et Carl Philipp Emanuel (1714-1788). Chacun des trois fistons connut une carrière musicale honorable, voire assez brillante, mais aucun ne saura jamais atteindre les sommets du père. D’autant que la musique ancienne n’intéressait personne en cette époque, il leur fallut donc écrire selon l’air du temps, mais toujours avec l’ombre tutélaire du papa, dans le fond du cerveau sans doute. Nous entendons dans Boîte à Musique le claveciniste Jean Rondeau dans un concerto de Jean Sébastien, et un autre de Carl Philipp, en guise de contrepoids. Il joue sur un clavecin moderne construit « d’après des modèles allemands », selon le livret d’accompagnement de l’album ; l’accompagnement est confié à un quintette à cordes accompagné d’un basson, un peu comme ce qui devait se faire à l’époque du Café Zimmermann à Leipzig où Bach avait pour habitude d’aller faire le bœuf.