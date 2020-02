ADN : super flic ET super anthropologue

Quel est le point commun entre la paléogénétique et la criminalistique ? Trois lettres : ADN. Comment cette molécule permet à la fois de remonter le temps, et d’incriminer des suspects ?



Rencontre avec Christine KEYSER, professeure à l’Université de Strasbourg, responsable du laboratoire d’anthropologie moléculaire, qui est rattaché à l’Institut de Médecine Légale de l’Université de Strasbourg, et experte au département d’Identification Génétique de l’INTS (Institut National de la Transfusion Sanguine) à Paris.

https://sites.google.com/a/archeogene.net/site1/home



Calogero : "Un jour au mauvais endroit"

https://www.youtube.com/watch?v=W0xjW-e4KEg