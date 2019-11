« Adsum » Pierre Sgamma au centre d’art Campredon à L’Isle sur la Sorgue.

ADSUM - PIERRE SGAMMA

Campredon centre d’art - L’Isle-sur-la-Sorgue du 26 octobre 2019 au 16 février 2020.

L’univers très personnel de l’artiste, aussi étrange qu’énigmatique, nous emmène toujours en voyage vers le mythe, la légende, le symbolisme, la métaphore et la poésie ; telle une odyssée intérieure. Il explore avec originalité et pertinence nos paradoxes, notre besoin des contraires, nos émotions, nos peurs, nos failles mais aussi nos ressources. Il nous confronte sur notre étrangeté pour ébranler notre état de conscience général, nos idées reçus, afin de nous amener à nous libérer des possibles.



PEINTURE PRÉPARATOIRE 2018

Recherche sur les oxydes Papier toilé 65 cm x 49 cm



PEINTURE PRÉPARATOIRE 2017

Recherche sur les oxydes Papier toilé 65 cm x 49 cm





SANS TITRE 2018 Série les cavaliers

Céramique gré émaillé 55 cm x 40 cm x 20 cm



SANS TITRE 2018 Série les cavaliers

Céramique gré émaillé 56 cm x 42 cm x 20 cm



MON PETIT DIABLE 2017

Sculpture bronze 50 cm x 20 cm x 17 cm



LES OISEAUX 2019

Céramique en préparation 10 cm x 12 cm

La rencontre avec Jacques Gilbert, taxidermiste, donnera une nouvelle dimension à son œuvre. Le prétexte de l’animal est pour nous questionner sur notre condition d’humain et explorer notre dualité constante. La réalisation de sculptures monumentales offre une atmosphère étrange et envoutante. L’univers de l’artiste, allié au travail de l’artisan, plonge le visiteur dans des histoires fascinantes de mythes et de légendes.

Noëlle de Grandsaigne

Artiste invitée, exposition « Un certain regard»

Exposition à découvrir dans l’espace du second étage.

Avec un père graphiste publiciste et une mère pianiste, j’ai baigné dès mon enfance dans un univers artistique.

Après avoir passé mes premières années en Belgique, je pars à Paris dans une école de maquillage de cinéma, mode et théâtre.

En coulisses, pendant 5 ans, j’ai pu exprimer mon savoir-faire en collaborant avec différentes compagnies de théâtre.

1989, départ pour Barcelone où j’ai travaillé dans le cinéma et la publicité.

En 2001, j’ai laissé les acteurs et les mannequins et me suis reconvertie dans la décoration de plateau pour devenir accessoiriste,

maquettiste dans la pub.

J’ai toujours aimé dessiner, sculpter, créer. Le monde du « très petit» m’a toujours passionnée. Au début des années 2000, je me lance

dans la réalisation de boîtes artistiques personnelles inspirées des films noirs américains, de leurs histoires policières, leur lumière et d’un certain romantisme.

Je suis aussi très influencée par des réalisateurs comme Les frères Coen, David Lynch, Scorcese, Jarmusch, etc... Les ambiances de décors, comme les couloirs, les escaliers, les hôtels, me donnent des scénarios et des sensations que j’essaye de retranscrire dans mes créations. L’élaboration et la conception de mes scènes se basent sur la récupération d’objets divers, cela va du morceau de tissu, écorces de bois, bouchons, morceaux de verre, etc… Les personnages façonnés en terre glaise, évoluent dans un

décor éclairé par des leds.

En 2013 après 25 ans d’Espagne, retour en France où je me consacre

entièrement à mes boîtes.

J’ai exposé à Los Angeles, à Barcelone, Venise, L’Isle-sur-la-Sorgue, Saint-Rémy-de-Provence et Arles…

Noëlle de Grandsaigne