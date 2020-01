Fil rouge : "affranchissements"



- Remusicaliser le Monde

"Les voix de la vérité et de l’amour triompheront" - Gandhi

Création radiophonique, poétique et musicale de Martin Ferron inspirée de la digitalisation du monde et des nouvelles tyrannies



- Besoin d’ailleurs

"L’Association des femmes des médias" et "Mama radio", deux projets novateurs et universels qui contribuent à irradier les différentes discriminations faites aux femmes.

de notre chroniqueur au Sud-Kivu, Jean Corneille Murhula



- En musique

Libérer la liberté ! Parler pour embellir le monde…

"Epuguzu, une chanson de l’artiste Pierre Akendengue"



- Culture de sens

"Je cherche l’inspiration", un texte touchant sur les dons du quotidien et leurs poésies, du jeune auteur et comédien Eliott Roger





Martin Ferron : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika Leclerc-Marceau : Animation