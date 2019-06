Agenda des Sorties spécial Fête de la Musique

Vous ne savez pas quoi faire ni où aller pour la Fête de la Musique ?

Votre Agenda des Sorties à la solution avec une édition spéciale Fête de la Musique ! On vous donne rendez vous notamment à Caen au El Camino et au Café Sauvage, à Cherbourg à la scène place de Gaule, au P'tit Fourbi à Granville, et dans le quartier Saint Léonard d'Alençon pour une soirée sous le signe de la musique électronique par Alphapodis.