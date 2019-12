Agenda du 16 décembre

Pour commencer la semaine, je vous propose plusieurs animations autour de la cathédrale D’Angers.



Tout d’abord du jeudi 19 décembre au mercredi 25 décembre, le Spectacle Lucia : nous fera entrer dans le mystère de Noël. Après le succès des représentations de “l’Arche de Noé” inspirées par la peinture et l’univers coloré du peintre Alain Thomas, la Ville d’Angers réitère la programmation de ce rendez-vous au pied de la cathédrale Saint-Maurice, en programmant cette fois “Lucia” sur le thème du “Noël Slave”. Plusieurs séances de 15mn en nocturne sont proposées et après ce spectacle de lumière laissez-vous entrainer à l’intérieur de la cathédrale pour découvrir entre autres la tapisserie de “l’adoration des Bergers”.

Puis Toujours à la Cathédrale D’Angers mais cette fois ci le vendredi 20 décembre à 21h15, ne manquez pas le Noël de Lumière avec le Noël de Russie. Une heure de spectacle avec Humana Vox qui vous proposera un voyage dans la Russie éternelle. Des voix d'enfants, un chœur d'hommes et une musique slave vous feront plonger dans le mystère de Noël. Vous retrouverez tous les renseignements complémentaires sur le site d’Humana Vox.

Et bien sûr ne pas oublier de venir admirer la Crèche de Noël de la cathédrale d’Angers exposée, jusqu’au 12 janvier. L’originalité de cette crèche est sa dimension importante. En effet, elle sera pendant 6 semaines une véritable scène de théâtre évolutive et se transformera au rythme des épisodes de la naissance de Jésus. Cette visite est possible tous les jours jusqu’au dimanche 12 janvier de 8h à 20h sauf pendant les offices : le dimanche à 11h et 18h30.





Partons maintenant À Fontevraud où son ABBAYE ROYALE vous invite jusqu’au 21 décembre pour sa troisième Edition du "Noël à Fontevraud". Enfants et adultes partent à la découverte d’une abbaye entièrement scénographiée par le talent d’artistes reconnus : plasticiens, orfèvre, illustrateur et compositeur. Ces artistes, ont reçu la mission de sublimer un espace emblématique du monument afin d’offrir un parcours de Noël original et festif dont le fil rouge est la création, le design et l’art de vivre à la française.

Renseignements sur le site de l’abbaye de Fontevraud pour ne pas manquer cet évènement original.



Pour finir cette page je vous rappelle le concert de L’Olda, le jeudi 19 décembre à 20h30, à Angers, dans l’église Saint Joseph. Ce concert organisé par le Rotary club Plantagenet, sera au profit d’Apivet. Cette belle association qui allie don solidaire et insertion.

Tarif : Adultes : 12 € / Étudiants et – de 18 ans 8 euros. Il est encore tant de réserver vos places pour être surs de ne pas rater ce beau concert.