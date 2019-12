Agenda du 17 décembre

Le vendredi 20 décembre dans le saumurois, les caves Ackermann feront rentrer la musique dans leurs bulles. En effet pour sa deuxième édition de ses scènes musicales. Le groupe Devil Moon, trio composé de deux guitares et d’une voix vous enchantera avec ses sonorités chaudes et jazzy. Vous pourrez écouter des grands titres ou des airs moins connus mais toujours swinguant avec nos émotions. À cette occasion, les caves Ackermann vous feront déguster leur Crémant de Loire Royal.

Pour ne pas manquer cette soirée musicale, n’hésitez pas à réserver sur le site de l’office de tourisme de Saumur, tarif 3 euros et gratuit pour les moins de 14 ans.



Après la musique pourquoi ne pas danser? Le samedi 21 décembre à 10h30 à Montreuil Bellay , venez bouger librement à votre rythme avec La Biodanza. La Biodanza est la danse de la vie pour exprimer votre mouvement dans la joie et la simplicité ! C’est Aurore Bizot, professeur de Biodanza qui vous accueillera pendant 1 heure, dans la salle des Ammonites rue des écoles à Montreuil Bellay. Cet atelier est pour tous à partir de 5 ans. Un bon moment simple à partager en famille par exemple. Tarif de 5 euros par personnes. Réservation obligatoire. Retrouvez les renseignements sur le site des soleils souriants



Maintenant je vous emmène en voyage, grâce au musée du Bon pasteur à Angers, qui depuis le 1er décembre expose les crèches du monde. Cette exposition a lieu jusqu’au 12 janvier les vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17 et tous les après-midis pendant les vacances scolaires. Sauf le mercredi 25 décembre ; L’entrée est libre et gratuite.

Alors emmenez vos amis ou votre famille de passage découvrir toutes les représentations des Crèche du monde sur le thème cette année : « ensemble, agissons pour un monde meilleur ».

Pour plus de renseignements, rdv sur le site du bon pasteur musée



Pour finir, je vous emmène à Cholet pour une pièce, au théâtre des interludes. Georges Feydeau nous régalera de sa pièce : « La dame de chez Maxime », jouée par la troupe : le temps d’une troupe. Venez découvrir ou redécouvrir la Môme crevette. Du 22 au 31 décembre, plusieurs représentations vous sont proposées pour vous offrir la possibilité de passer un bon moment avec cette pièce de boulevard. Tarif de 10 euros à 7 euros. Réservation déjà ouverte. Renseignements sur le site de l’office de tourisme de Cholet.