Agenda du 18 décembre

Pour se préparer à Noel, le père Michel Cottineau du diocèse d’Angers, vous propose une retraite spirituelle à Notre dame d’Orvault du 26 dec au 1/01/20 : le point d’ancrage de cette retraite sera : « Confiance je suis avec toi ».

C’est une retraite silencieuse avec messe, louange, enseignements, accueil de la parole de Dieu. Une retraite pour répondre à un besoin essentiel et universel de tout être humain ; celui de se ressourcer pour construire, nourrir, développer, sa vie intérieure.

La réservation se fait sur le site retraite et transfiguration.



La ville de Cholet accueille depuis le samedi 14 décembre une exposition de sculpteurs choletais : Biron & Dupré. Tous les jours sauf le lundi et mardi. L'exposition évoque un atelier de sculpture créé par Stanislas Biron à la fin du XIXè siècle puis repris par Fernand Dupré en 1926 à Cholet.

Je vous conseille particulièrement les visites guidées le samedi à partir de 15h. Ainsi vous pourrez découvrir dans tous ces détails, une scénographie originale qui retrace le parcours des deux sculpteurs, leurs lieux de travail, leurs commanditaires et leurs sculptures.

Renseignements complémentaires sur le site du musée d’histoire de Cholet. Cette exposition durera jusqu’au 2 février.



L’esprit de Noël est entré aussi dans le Château d’Angers. En effet du 26 au 28 décembre vous pourrez écouter des Contes et des histoires et assister à des animations. Chaque jour, deux spectacles (de contes ou de marionnettes seront présentés à 11h et 15h au 1er étage du logis du gouverneur. Les tarifs et les renseignements sont sur le site du Château d’Angers.



Si vous êtes en questionnement ou si autour de vous des jeunes se posent des questions sur leur vocation religieuse, n’hésitez pas à leur transmettre cette retraite dans l’abbaye de Solesmes. Une retraite de discernement proposé aux étudiants et jeunes professionnels de 18 à 35 ans dans l’abbaye de Saint Pierre de Solesmes. Au programme, partage de la vie des moines, liturgie, prière, lecture de la parole de Dieu, le tout accompagné d’un enseignement sur le discernement vocationnel. Étant donnée l’importante fréquentation de l’hôtellerie à cette période, ne pas tarder à s’inscrire. La participation au frais est libre. Les renseignements complémentaires et l’inscritption se font via le site de l’Abbaye de Solesmes.