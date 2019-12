Agenda du 19 décembre

Allez ! Je vous emmène à Longué –Jumelles pour la corrida nocturne le dimanche 29 décembre - L'association Longué Jogging, Loisirs et Compétition a le plaisir de vous convier à la 6ème édition de la Corrida Nocturne à 18h, place de la mairie. L’arrivée se fera rue de la tête Noire près du gymnase de Longué-Jumelles. Le circuit est de 10 km reparti en 3 boucles.

Pour tous les détails rdv sur le site de corrida longue jumelles.



Le musée d’histoire naturelle d’Angers, vous propose le mardi 31 décembre d’exprimer votre imaginaire et celui de nos plus jeunes en fabriquant sa propre chimère. D’après vous, Les chimères exposées dans les vitrines du muséum ont-elles vraiment existé? Ne serait-ce pas Michel le taxidermiste qui les aurait inventées ? réponses sur place tout en fabriquant votre propre animal imaginaire.

Tarif de 3,50 à 7 euros. Réservation à faire sur le site du musée d’histoire naturelle d’Angers.



La compagnie des Arthurs monte à nouveau sur les planches en jouant Le Paquet de Philippe Claudel. Deux representations, Le samedi 21 ou le vendredi 27 décembre à 19h, au Théâtre de la comédie à Angers.

L’histoire ? C’est un homme seul qui tire un énorme paquet auquel il semble tenir plus que tout. Que renferme-t-il donc ? Entre rire et désespoir, voici venir le temps du grand déballage. La performance du comédien tient le spectateur en haleine jusqu’au dénouement… Une pièce qui mérite d’être vue et revue mais déconseillée aux jeunes de moins de 12 ans. Réservation dans toutes les billetteries d’Angers.



Pour finir, je vous propose tant qu’il est encore temps d’aller visiter l’exposition de " jean Boccaccino, " proposée jusqu’au mardi 31 décembre. Jean Boccacino vit et travaille près d’Angers. Parallèlement à sa vie d’artiste, il anime un atelier de peinture pour adultes handicapés mentaux.

Son travail nous plonge dans un monde fantastique et surréaliste, peuplé d’animaux étranges, d’acrobates, d’anges, de soldats, de machines magiques…L’ Exposition est à la galerie Eloka, rue Toussaint à Angers . Ouverte à partir du mardi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30

et Le 1er Dimanche du mois