Agenda du 20 décembre

Pour finir cette semaine, je vous emmène en musique dans le monde d’Enrico Onofri. En effet, Le dimanche 29 décembre à 17h, au palais des congrès d’Angers, grâce à l’Onpl: les feux d'artifice royaux brilleront! Un concert du nouvel an avec Enrico onofri, le pétillant chef Italien, nous entrainera dans un véritable tourbillon. En lieu et place des traditionnelles valses de Vienne, il choisit de fêter la nouvelle année au rythme de l’entrainante marche de Mozart et de la démesure de Haendel. Puis, il nous emmène sous le soleil d’Italie avec Boccherini et Rossini. Un pur programme de fête au son du violon !

Tarif de 8 à 36 euros. Réservation sur le site du palais des congrès Jean Mounnier à Angers.



Comment rire et dépoussiérer l’ambiance des maisons de retraite. C’est ce que vous propose « les cabots magnifiques ». Dans la pièce de Théâtre jouée Le mardi 31 décembre aux Ponts de cé. Trois acteurs plus cabotins les uns que les autres se retrouvent en maison de retraite. Sous l’impulsion d’une animatrice passionnée, ils vont rivaliser d’orgueil pour sauver une autre pensionnaire.

Une comédie aux répliques ciselées sur la perte de la mémoire et le temps qui passe, à la fois tendre, poétique et drôle. Réservations conseillées sur le site de la compagniejugaad@gmail.com

Envie de vivre une expérience insolite pour le premier jour de l’année ?

Alors venez bruncher en troglodytes le 1er de l’An 2020 !

En famille ou entre amis, l’équipe de La Table des Fouées prolonge la fête et vous propose de profiter avec vos proches d’un buffet à volonté dans un cadre unique.

Uniquement sur réservation : tous les details sur le site restaurant-saumur@vinovalley.fr



Pour finir notre page agenda, pourquoi ne pas faire découvrir à vos plus jeunes pendnat les vacances, le musée Jean Lurçat et ses tapisseries. Le dimanche 29 décembre à 10h45, grâce à une visite guidée vous pourrez admirer les tapisseries sombres comme la nuit, éclatantes comme la nature, immenses comme le monde. Suivez le fil des histoires de cet univers fabuleux… Tarif de 5 euros à 7 euros. Réservation sur le site du musée Jean Lurcat d’Angers.