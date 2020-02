Agenda du 24 février

- Le dimanche 1er mars à Vihiers : un vide ta chambre de 8h à 17h dans la salle des Loisirs de Vihiers. Restauration possible sur place. Renseignements et inscriptions à la mairie de Vihiers ou au 07 89 87 52 82



- Made in Angers à la ressourcerie des biscottes. Venez comprendre Comment sont collectés les objets et découvrir associative qui permet, chaque année, à quarante personnes de reprendre le chemin de l'emploi. Dernier jour le vendredi 28 février à 10h30 ou 14h30 19 avenue du Moulin Marcille aux ponts de Cé . Bien se couvrir pour la visite et possibilité d’acheter à la fin de la visite.



- Le lundi 9 mars à 20 h30 dans la magnifique abbatiale Saint Serge. Requiem de Mozart par les chœurs et solistes de l’opéra de Prague accompagnés par l’orchestre philarmonique de république tchèque. Tarif de 22 euros à 42 euros à prendre dans tous les centres de billetterie de spectacle.



- Jusqu’en mars, du mercredi au samedi à 14h animations à Loire Odyssée. A Saint Mathurin sur Loire. 20 levée du Roi René – Tarif de 2 à 4 euros. Renseignements : https://www.loire-odyssee.fr/infos/horaires-et-tarifs/