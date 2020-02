Agenda du 25 février

- Le samedi 7 et le dimanche 8 mars, formation à l’ECOUTE proposée par le CLER amour au centre Saint Jean à Angers. Contact Roseline Villerio 0650647325 ou cler.net



- Le vendredi 6 mars, 1ere rencontre pour les futures mamans et les futurs papas. Le parcours Accueil Spirituel de la naissance est à suivre sur plusieurs rencontre.

Renseignements et inscription auprès d’ Alain et de Geneviève Beucher.

au 06 14 51 32 57 ou par mail alain.beucher@orange.fr



- Made in Angers, tous les jours de la semaine à 14h30 visite de la scène du Chabada pour découvrir l’envers du décor de cette scène angevine. à 14h30. Réservation sur le site de Made in Angers.



- Mercredi 26 fevrier à 15h à Brain sur l’Authion dans la grange de l’Hopiteau , pièce de theatre pour les plus jeunes, avec la Cie Lili Désastres qui présente L'amitié entre une Souris et une Grenouille, basée sur la totale tolérance de la nature de chacune et qui permet de s'interroger sans cesse sur le sens de la vie.

Infos et résa: 02 41 57 47 77 ou culture@loire-authion.fr