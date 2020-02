Agenda du 26 février

- Ce soir mercredi des cendres, La pastorale des étudiants en lien avec la paroisse Cathédrale Saint-Maurice - Notre-Dame, organise un temps de prière à 19h00 et entre 20h30-22h00, le sacrement du pardon sera proposé aux étudiants qui le désirent.



- Le dimanche 15 mars à 17h, un concert du Quatuor à cordes Calluna à Nyoiseau dans l’église Saint Pierre. Tarif de 8 euros et gratuit pour les moins de 18 ans.



- Une exposition au musée Jean Lurcat à Angers qui commence cette semaine. Détails supplémentaires sur le site web du musée Jean Lurcat. Tarif plein à 6 euros



- Made in Angers sera pour les ateliers du Patis qui vous feront découvrir le upcycling. Chers amoureux du bois ne manquer pas ce rdv du 28 ou 1er mars à Briollay. Réserver votre visite sur le site de made in Angers.