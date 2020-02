Agenda du 27 février

- Le dimanche 1er mars à 15h Une pièce de théâtre musicale sur le répertoire de jacques Brel à Doué-la-Fontaine au théâtre Philippe Noiret organisé par mars la Fédération Leucémie Espoir avec la troupe JEF.

Tarifs de 8 à 12,5 et gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations et renseignements complémentaires à l’Office de Tourisme de Saumur.



- Du 6 au 8 mars, une pièce de théâtre appelé « l’éternel café » à Turquant. C’est donc à réserver par l’association théâtre de la Parlott’ dans la salle Michel Grégoire le vendredi 6 mars ou le samedi 7 mars à 20h30 ou le dimanche 8 mars à 15h. Tarif de 5 à 7 euros.



- Made in Angers avec l’association des Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest. Cette visite de 1h30 à 2h se terminera demain à 14h, 1 rue des Brunelleries à Bouchemaine. Réserver votre visite sur le site de Made in Angers.



Le dimanche 8 MARS à 16h00, concert des Chœurs de Saint-Maur dans l’église Saint Serge à Angers, 80 choristes, accompagnés par un ensemble de musiciens professionnels, interpréteront des chants contemporains et des œuvres de Rameau, Haendel et Mozart.. Ce Concert caritatif sera au profit de l'association Entraide Missionaire Anjou. Alors ne manquer pas ce concert le dim. 08 mars de 16h00 à 18h00 dans l’abbatiale Saint Serge.