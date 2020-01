Agenda du 27 janvier

A Angers, les samedis Angers Running Tour pour visiter Angers en courant. Cette course dure 1h15 et se termine par la dégustation de produits locaux. Les places sont limitées. Réservation à l’office de tourisme d’Angers. Course proposée au plus de 18 ans. Prix unique : 12 euros.



A Doué La Fontaine le mercredi 29 janvier à 14h30 au théâtre Philippe Noiret, film conférence sur le Costa Rica. Tarif de 7 à 3 euros. Informations et réservations sur le site de l’office de tourisme de Doué La fontaine.



A Angers, le mercredi 29 janvier et le mercredi 5 février à 18h30, l’institut

municipal vous propose deux conférences sur l’Israël-Palestine, présentées par Cécile Parent, Professeure agrégée d’Histoire & Géographie.. Conférence gratuite



A Cholet à la Maison des Œuvres, mercredi 29 janvier à 20h30. Conférence

: « De la surmédicalisation à l’heureuse sobriété médicale", Vers Une médecine responsable pour une écologie intégrale.

Renseignements complémentaires sur le site du doyenné de Cholet.