Agenda du 28 février

- Du dimanche 19 avril au samedi 30 avril pèlerinage de Montfort à Lourdes Cette année pour son 72ème anniversaire, le thème du pèlerinage sera : « je suis l’immaculée conception ». Les inscriptions ont déjà commencé, pour les hospitaliers elles sont possibles jusqu’au 8 mars et fin mars pour les pèlerins. Contact au 0630618322 ou angers@montfortain.fr



- Made in Angers samedi 29 février à 15h, visite du château de Briancon, et présentation de leur association "Aider les individus et les familles à résoudre les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans le domaine éducatif, social ou médical". Cette visite qui dure de 1h à 1h30 au château de Briancon 846 route de Sarrigné – à Bauné. Vous retrouverez plus détails sur le site web de Made in Angers



- Le 7 mars dans le hall du centre Brassens à Avrillé, exposition de sculptures. L’invitée d’honneur pour cette édition est Rachel Launay.

Entrée libre. Ouvert aux heures d’ouverture du centre Brassens



- Le 3 mars à 20h mars, rencontre avec l’auteur Brunor. Conférence pour réfléchir sur « les indices pensables » pour y voir plus clair entre philosophie, sciences et religions..." Ca se passera à la maison des Œuvres de Cholet. Entrée libre.