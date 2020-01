Agenda du 28 janvier

A Chemillé dans l’église de Saint Lézin, le vendredi 31 janvier à 20h30 concert

de Brigitte et Jean Paul Artaud pour fêter leur 35 ans de chansons.



A Cholet à la Maison des Œuvres le samedi 8 février à 14h, Atelier : « Je suis

Moi…. ». Les années collège, ce sont des années de grands changements, c’est pourquoi l’association plus belle ma vie propose ce temps de réflexion et de pause pour les jeunes filles de 6 e et 5 e Prix de 40 euros. Pour vous inscrire et avoir plus de renseignements rdv sur le site de plus belle ma vie. www.plusbellemavie.fr ou Karine Triot 06 27 34 98 33



Au centre Saint Jean rue Barra à Angers parcours de formation en 9 séances :

Faire connaitre la doctrine sociale de l’Eglise et en particulier l’écologie intégrale et de pouvoir la transmettre. 1ere séance le 4 février à 18h rue Barra à Angers. Cout pour une séance 9 euros. Renseignements supplémentaires sur le site du diocèse d'Angers.



A Murs Erigné, au centre Jean Carmet, le jeudi 30 janvier à 15h spectacle faisant renaitre l’ancienne émission les Champs Elysée avec la compagnie Trabucco.. Tarif de 27 à 10 euros.