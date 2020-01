Agenda du 29 janvier

FOOD ANGERS le 31 janvier de 15h à 17h30 atelier culinaire pour apprendre à

cuisiner les pelures de fruits et de légumes. Cet atelier réservé aux seniors, à

l’Espace Welcome, 4, rue Maurice-Sailland, 49000 Angers. Tarif imbattable de 1.50 €/pers. Infos/réservations 02.41.23.13.31



A Avrillé à la maison Giffard le Vendredi 31 janvier à 18h et 20h , escape game

Au programme, découverte de l’Espace Menthe-Pastille et escape Game. Tarif de 13.50 € à 11,50.Infos/réservations sur le site de Giffard. Renseignement au 02.41.18.85.14 ou marion.dallet@giffard.com

Giffard, Chemin du Bocage - ZA La Violette, 49240 Avrillé, France



Aux Rosiers sur Loire, le vendredi 31, spectacle à 20h30 à l’espace Les Ponts

intitulé : Monsieur et Madame, Un concert de chansons françaises à deux voix

accompagnées d'une guitare. Réservation sur le site de l’association courant d’Loire.



A Longué les Jumelles le samedi 8 février à 20h30, spectacle LES

IMPROPULSIFS À BRETELLES ET l'orchestre symphonique Scènefonia

Tarif de 10 à 7 euros et gratuit pour les moins de 12 ans

informations sur le site de l’Orchestre Symphonique Scènefonia