Agenda du 3 décembre

En cette période de l'avent, je vous propose un concert avec le chœur HILARIUM. Au programme un doux mélange de tradition et de grand répertoire, entre chant des Noëls Traditionnels et une magnifique œuvre de Benjamin Britten accompagné à la harpe.( "A Ceremony of Carolls)

Choeur à voix mixtes, le chœurs à cœurs Hilarium a pour projet d'allier le plaisir de la musique et de l’exigence classique . Notez bien, deux lieux, deux dates pour profiter de ce concert : - Samedi 7 décembre à 20h30 au Prieuré Saint-Augustin à Angers, sur Dimanche 8 décembre à 17h00 à l’Eglise de Brissac.



Prendre le temps en couple de s'écouter et de retrouver une relation engagée et consciente ..C'est la recette de la méthode Imago ...une approche relationnelle qui met l'accent sur les qualités de chacun et propose même de faire de chaque conflit une source de croissance pour le couple. Cette thérapie de la joie met à disposition des outils qui transforme en profondeur la vie au quotidien et qui peuvent à l'occasion vous dans les relations parents/ enfants.

Venez expérimenter ces outils de thérapie relationnelle pour les couples avec votre conjoint lors de la conférence animée par Claire Chavanes et Valéry Granger, thérapeuthes Imago, jeudi 12 décembre de 20 h à 22 h, 2 rue de l’Esvière à Angers.



La musique rassemble aussi les hommes.. Découvrez le Noël de lumière à la Cathédrale d'Angers avec un Noel de Russie . L'ensemble vocal Humana vox en partenariat avec la paroisse Cathédrale -notre Dame vous propose un voyage dans la Russie éternelle . Venez entendre les voix d'enfants , les chœurs d'hommes et les instruments et plonger dans le mystère de Noël . rdv le vendredi 20 décembre à 21h15 et le samedi 21 décembre à 16h30 et 21h30.



Enfin une proposition spirituelle en ce temps de l'Avent..

aux étudiantes et aux jeunes professionnelles. Vous avez peut-être des projets pour cette année qui s'annonce, de grands désirs qui habitent vos cœurs. Alors pour prendre le temps de réfléchir et de mieux choisir sa vie, la Congrégation des sœurs servantes des pauvres à Angers vous propose un we de discernement du 20 au 23 décembre .Avec pour thème, La joie de se donner . Le pape François disait " le oui de Marie a été le oui ,de celle qui veut tout parier sans autre sécurité que la certitude de savoir qu'elle était porteuse d'une promesse. E t toi ? Tu as soif de donner mais où? Quand et comment ? . Pour y participer, prenez directement contact avec soeur marie pauline chez les servantes des pauvres , rue parmentier à Angers.