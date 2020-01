Agenda du 30 janvier

A la mairie de la Possonnière exposition de l’artiste peintre Jacques Briand Jusqu’au 12 février, Jacques Briand, artiste peintre, pose un regard amusé et lucide mais toujours sympathique sur les travers de ses contemporains dans son style humoristique façon BD . Entrée gratuite.



Aux Garennes sur Loire, au restaurant Loire et Sens exposition de la

photographe angevine – ANITA NOUTEAU. Vernissage le jeudi 30 janvier à

18h30 dans le hall Aubance. L’Entrée est libre, cocktail offert la maison Ackerman et pour ceux qui le souhaiterait, un dîner musical à la Table Loire et Sens, sera animé par le groupe LES HERBES HAUTES à la suite du vernissage. Contact et réservation : 02 41 66 30 03 - contact@loireetsens.com



A Chalonnes le samedi 8 février à 20h00, dans le salon du Bien être, conférence avec Brigitte Artu, praticienne de la méthode Bates pour améliorer naturellement sa vision. Renseignements supplémentaires sur l’ association.relaxensoi@orange.fr



A Doué la Fontaine le dimanche 9 février à 15h30 au Théâtre Philippe Noiret

pièce de Fabienne Rapeneau: La tragédie du dossard 512. Un spectacle ou tout le

monde se reconnait et même les plus sédentaires. tarif de 19 à 6 euros.