Agenda du 31 janvier

A Angers le samedi 8 février à 20h00 dans l’église Sainte Madeleine concert de

louange avec Chemin neuf Worship Tarif de 10 euros si vous prenez vos places en ligne sur le site chemin neuf ou 12 euros sur place le soir du concert.



A Angers, le samedi 15 février La Saint Valentin autrement proposée par la

paroisse Saint Jean Paul II et la mission CANA de la communauté du chemin

neuf. La participation est de 35 euros par couple. Pour toutes demandes

d'informations et inscriptions merci de contacter le mouvement CANA -

Communauté du Chemin Neuf. Isabelle et Philippe DELANOE au N° de tel

suivant 06 87 73 24 42. Par mail à : pima.delanoe@icloud.com



A Angers le jeudi 13 février à 20h30 dans l’amphithéâtre Bazin de l’UCO,

conférence : la démocratie représentative est en crise.



A Angers, le vendredi 31 janvier La Nuit de l’Orientation Au centre Pierre Cointreau avenue de Lattre de Tassigny à Angers. De 17h à 22h Un événement unique dédié à l’orientation des jeunes. Entrée gratuite.