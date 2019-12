Agenda du 4 décembre

Partons dans le saumurois où pour célébrer les fêtes de fin d’année, le Château de Brézé vous a concocté un programme chaleureux. Les samedi 21 décembre et dimanche 22 décembre, le traditionnel marché de Noël aura lieu dans la salle Condé du château : une occasion idéale pour partager un verre de vin chaud dans les écuries historiques du site. Vos enfants pourront aussi profiter des contes de Noël ainsi que de la présence tant attendue du Père Noël ! Au programme également un jeu-énigmes qui leur permettra de découvrir les secrets de Brézé tout en s'amusant et des ateliers de créations ! Venez donc nombreux !

Retrouvez le programme détaillé sur le site internet de l'Office de Tourisme de Saumur ou sur le site internet du Château de Brézé.



Que peut-on vous proposer encore pour fêter Noël ? Peut-être un concert.. de Noêl mais à vocation solidaire cette fois- ci .. jeudi 19 décembre, la musique retentira à l'église st joseph à Angers avec l 'OLDA , l'orchestre du lycée David D'angers . 57 musiciens, collégiens et lycéens, tous volontaires dans cette aventure humaine et musicale. Avec au programme , un répertoire riche et varié entre musique classique et musiques de films . Ce concert parrainé par le club rotary angers plantagenet permettra de récolter des fonds pour l'association en réinsertion APIVET ,une structure que tout le monde connait, et qui a besoin de matériel pour assurer la manutention de sacs de vêtements très lourds et les stocker. Ce concert de Noêl solidaire, c'est donc jeudi 19 décembre à 20h30 en l'église st Joseph . Vous pouvez réserver vos billets sur le site de l'olda ou par mail à rotary.angers.plantagenet@gmail.com.



les meilleurs nageurs français ont rendez vous à la piscine jean bouin à Angers du 12 au 15 décembre pour le championnat de France Elite hiver. Au programme, papillon, brasse, dos .. Dans le bassin de 25 m , vous pourrez découvrir tous les nageurs susceptibles d'être qualifiés pour les jeux olympiques de Tokyo en 2020 . Une compétition à ne pas manquer ,en famille et qui risque d'être éblouissante.





Enfin , pourquoi ne pas terminer à Cholet le 14 et le 15 décembre et le 21 et 22 dec pour découvrir encore avec magie ,cette année , le spectacle de la crèche vivante . Une centaine de bénévoles qui retracent toute l’histoire de la Nativité. Cette belle histoire, chacun la connaît, mais la voir s'animer pour une nuit extraordinaire et divine, incite à plus de réflexion et d’émotions. Alors plongez vous en famille dans la magie de Noël, place Travot à Cholet , à 17h30 et 18h30 pour deux représentations . C’est entièrement gratuit !