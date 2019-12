Agenda du 5 décembre

Le Made in France, vous connaissez sans doute .. Un façon de consommer ou une façon de penser ? Rdv pour le savoir ,au Noël des Créateurs à l'Hôtel d'Anjou, en partenariat avec la ville d'Angers.le samedi 14 et le dimanche 15 décembre à partir de 10h . L'association Vive la Création Française, vous présentera pour cette deuxième édition éphémère ,le travail et le savoir-faire de 20 créateurs régionaux et nationaux, en mode, accessoires, décoration, univers de l'enfant, Des animations musicales sont aussi au programme . Un événement 100 % made in France, dans un lieu d'exception, à l'hôtel d'Anjou...



Allons du coté de Sablé sur sarthe , en sortant un peu de notre département pour découvrir le Château de Villeneuve et sa fête de la st Nicolas.. Une tradition venue de l'est mais qui reste très ancrée dans les histoires de Noël . Cette fête est organisée ce we , les 7 et 8 décembre de 10 h à 18 h, en l'honneur de Saint Nicolas., Venez découvrir en famille toute une ambiance magique avec "la saint Nicolas en 1900"



Les vacances approchent . Voici une proposition pour vos enfants avec l'exposition « Crèches du monde »jusqu'au 15 janvier prochain au Musée du Bon Pasteur à Angers. Comme tous les ans, les sœurs mettent en scène des crèches données par la congrégation à travers le monde. Un e nouveauté cette année. avec des crèches venues d'Afrique du Sud, du Sénégal, de Thaïlande ainsi qu'une crèche "provençale" très française. Un événement qui ravira je l'espère petits et grands dans l’esprit de Noël. C'est ouvert du vendredi au dimanche de 14h à 17h gratuit - 10 ans pendant les vacances scolaires .



Découvrez enfin si ce n'est déjà fait l'exposition Trésor de science au grand théâtre jusqu'au 5 janvier et plongez dans un laboratoire du 19e siècle où trônent des objets bien étranges . ces objets issus de la collection privée de l'université catholique ont pourtant révolutionne le monde et changé les mentalités .

Cette exposition originale vous dévoilera leur fonctionnement à partir de travaux pratiques illustrés. La chute des corps, les propriétés du vide, la lumière blanche… n’auront plus de secrets pour vous. Enfilez donc vos blouses et venez (re)découvrir les sciences par l’expérience! Des visites guidées ou théâtralisées seront proposées aux scolaires et au grand public.

C 'est gratuit .