Agenda du 6 décembre

Au programme des ateliers réflexion que vous propose l'association angevine "plus belle ma vie" pour ce mois de décembre , la « P’tite Conférence Gourmande des Parents » . Le thème portera sur « La Communication en Famille ».

A quelques jours de Noël et de la grosse charge affective de cette fête, l’idée est de prendre le temps de comprendre ce qui se joue, les rôles et les places de chacun, nos attentes, nos déceptions… et comme toujours, puisque c’est l’ADN de Plus Belle Ma Vie, quelle solution apporter pour améliorer la communication au sein de la famille…Venez découvrir gratuitement le format de ces P’tites Conférences : Jeudi 19 Décembre de 12H15 à 13H45, à l'association , dans le centre ville ,120 rue Bressigny à Angers



Théatre pour continuer avec la Cie Trac n'Art et leur nouvelle pièce "Panique en Coulisses" du vendredi 13 décembre au dimanche 15 décembre au théatre Chanzy

Une troupe de théâtre se prépare à jouer une pièce de boulevard sans prétention, mais rien ne fonctionne comme prévu. Les rivalités prennent le dessus, et ce qui devait être un succès va tourner en cauchemar. Un cauchemar pour les personnages, mais un plaisir ébouriffant pour les spectateurs !!!Vous avez toujours rêvé de voir les coulisses d'un spectacle?

Que se passe t'il alors quand un acteur manque son entrée ou quand un accessoire n'est pas à sa place... Je vous laisse le découvrir avec grand plaisir sans doute !



Direction le layon à st paul du bois avec du théatre encore. samedi 14 décembre l'AEP de St Paul du Bois recevra 2 troupes de théâtre amateur au sein du théâtre.

18h30: Les Jourdain du Loir interpréteront "l'affaire de la rue de Lourcine" d’Eugène Labiche

un véritable hommage au cinéma muet. Ecrite comme un polar à la Agatha Christie, vous découvrirez deux personnages un lendemain de fêtes et ne se souvenant pas de ce qu’ils ont fait la veille S’ensuivent un nombre inimaginable de quiproquos qui les mènera à croire à une chose abominable.Et c'est toute la reflexion sur la betise humaine que nous propose Eugène Labiche

20h30: La compagnie Baltimbanques de Clisson interpréterons "le cercle des illusionnistes" de Alexis Michalix:En 1984, alors que se déroule le championnat d'Europe des Nations, Décembre vole un sac dans le métro.

Dans le sac, il trouve la photo d'Avril bien jolie. Il la rappelle, il se rencontrent dans un café. Il va alors lui raconter l'histoire d'un horloger, magicien du XIX e siècle.