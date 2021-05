Ailes nocturnes, le 1er album solo du Franco-Allemand Dominique Daumann

Auteur, compositeur, interprète Franco-Allemand, ancien meneur des groupes Résonance et Asilah, aujourd´hui Dominique Daumann revient en force avec la sortie de son premier album solo "Ailes Nocturnes“.

Véritable mélange de chanson et de musique Pop à la fois dynamique et sensible, les mélodies s’enchaînent avec entrain dans une complicité totale entre le chanteur et ses musiciens.

Avec son épouse Constanze, ils ont créé le label Yety Music.