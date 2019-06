Akli Tadjer - Nathalie Cohen - Eloïse Cadiou

Ce vendredi rencontre de Christophe Lagorce avec Nathalie Cohen & Akli Tadjer: témoignages,réactions et débat sur un thème d'actualité "Racisme et antisémitisme: plaies et dangers de la République?" Olivier Rousseau nous présentera sa nouvelle exposition ENTRE CHIEN ET LOUP...

réunit les oeuvres de Clémentine de Chabaneix et de Muriel Patarroni dans un duo inédit, enfin coup de projecteur sur l'édition 2019 du festival "CA VA JAZZER" avec Eloise Cadiou