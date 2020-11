Alain Courtois, Choisir la liberté d'entreprendre

Né en décembre 1943, formé aux Ateliers d’Apprentissage et de Maîtrise du Loir-et-Cher, puis au Conservatoire National des Arts et Métiers, Alain Courtois a racheté, dirigé et développé l’entreprise Dubuis.

Il a ensuite été élu Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher et Premier vice-Président de la CRCI, avant de présider 3F Immobilière Centre Val de Loire.

Fondateur et Président du CETIM CERTEC à Bourges, il a également été Président du CA de l’IUT de Blois et administrateur de l’école d’ingénieur EIVL.

Toujours très impliqué, il est aujourd’hui Président Honoraire de la CCI et délégué du Pôle Agro Food Val de Loire.

Il est chevalier de la Légion d’Honneur, promotion 1998.



Biographie - Edition Plume d'éléphant