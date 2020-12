Alain Faucoup est l'invité de A Plus d'un titre et nous présente son second roman : L'oublié de Marie-Galante (éditions du mot passant). Partant de quelques souvenirs familiaux concernant son arrière-grand père, il nous raconte l'histoire d'Annet, un solide gaillard de 20 ans qui vit une vie rude mais paisible dans un petit village du Puy-de-Dôme, en 1823. Mais le tirage au sort de la conscription brise son destin : il va partir pour plusieurs années en Guadeloupe comme soldat. Un livre bien écrit, très documenté et romanesque à souhait, une bonne idée de cadeau pour les fêtes. La réalisation technique à distance est de Jean-Marc Chazot, grâce à zoom.