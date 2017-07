Alain Rey "La joie n'est pas le bonheur"

Pour le linguiste, la joie est difficile à définir car elle est proche et différente du plaisir et du bonheur. Il en parle comme d'une forme d'exaltation qui est liée à une possibilité d'amour.

Un homme heureux

Alain Rey se perçoit davantage comme quelqu'un d'heureux que joyeux bien qu'habité par une forme de pessimisme. Même en étant conscient de tout ce qui ne marche pas dans notre monde, Il pense qu'il est possible de garder en soi cette espèce d'étincelle de bonheur intérieur procuré par la conscience que le fait d'être en vie est quelque chose de fantastique.

"Le diable est quelqu'un à qui nous devons beaucoup de reconnaissance !"

Bien qu'athé, Alain Rey est très sensible à l'enthousiasme du croyant. Cette joie qui aide à se sentir en accord avec le monde et les autres.

Il nous parle aussi de "la joie" que lui a procuré l'écriture du Dictionnaire amoureux du Diable. Le diable, que selon lui, on pourrait remercier parce qu'il endosse les actions mauvaises des hommes.

Ecoutez ici la deuxième partie de cet entretien



Un entretien réalisé à l'occasion des Assises internationales du roman de Lyon en juin 2017