Albert Baratier dit l'africain - un comtois dans la tourmente (1/2)

conséquence des maladies tropicales récurrentes contractées en Afrique. Passionné par ce continent et assoiffé d'action, il a, comme jeune officier, participé à trois missions africaines, dont la célèbre «mission Marchand» (1896-1899), où il a joué un rôle essentiel en reconnaissant les marais du Bahr-El-Ghazal, permettant ainsi l'accès à Fachoda. Explorateur autant que soldat, «reporter» et cartographe, il a relaté ses souvenirs africains dans plusieurs ouvrages. Parti à la guerre en 1914 à la tête de son régiment, stationné à Dole (Jura), il a été nommé général pendant la bataille de la Marne, puis en 1916 a reçu le commandement d'une division d'infanterie, à la tête de laquelle il se trouvait lors de sa mort.

Dans son livre "Albert Baratier, dit l'africain - un comtois dans la tourmente", Jean-Louis Vincent s'attache à retranscrire le parcours militaire de cet officier, et à retracer ses aventures africaines.

Editions Cabedita.

Jean-Louis Vincent franc comtois saint-cyrien,a porté l’uniforme pendant près de cinquante ans. Il a terminé sa carrière militaire comme Général de corps d’armée, Major Général de l’Armée de terre.