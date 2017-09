Albert Baratier dit l'africain - un comtois dans la tourmente (2/2)

et à retracer ses aventures africaines.Editions Cabedita.

Le général de division Albert Baratier est mort en octobre 1917, dans une tranchée de première ligne, d'une embolie foudroyante, conséquence des maladies tropicales récurrentes contractées en Afrique. Passionné par ce continent et assoiffé d'action, il a, comme jeune officier, participé à trois missions africaines, dont la célèbre «mission Marchand» (1896-1899), où il a joué un rôle essentiel en reconnaissant les marais du Bahr-El-Ghazal, permettant ainsi l'accès à Fachoda. Explorateur autant que soldat, «reporter» et cartographe, il a relaté ses souvenirs africains dans plusieurs ouvrages. Parti à la guerre en 1914 à la tête de son régiment, stationné à Dole (Jura), il a été nommé général pendant la bataille de la Marne, puis en 1916 a reçu le commandement d'une division d'infanterie, à la tête de laquelle il se trouvait lors de sa mort.

Jean-Louis Vincent franc comtois saint-cyrien, a porté l’uniforme pendant près de cinquante ans. Il a terminé sa carrière militaire comme Général de corps d’armée, Major Général de l’Armée de terre.