Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L'Essor





Albert Ducloz - « Un sourire pour Mathilde » - De Borée – 19 € 90



Albert Ducloz, Prix Claude Favre de Vaugelas pour « Les Amants de juin » est un habitué de nos émissions « A plus d’un titre ». « Un sourire pour Mathilde » est son neuvième roman.

Trois ans avant le 1er août 1914, jour où le tocsin annonça l’ordre de mobilisation générale, Arnaud le fils du baron de Lespinasse avait eu la mauvaise idée de faire un enfant à Camille. La fille des métayers du domaine. Pas de quoi fouetter un chat, car en ce début de siècle les pratiques du bon vieux temps étaient toujours là pour venir au secours d’un imprudent : sa famille se mettait en chasse et trouvait dans les plus brefs délais un nigaud pour épouser la mère.

L’inédit dans l’histoire qui nous intéresse fut que le fils du baron tomba amoureux fou de sa conquête. Fou amoureux d’une fermière, de mémoire de sang bleu ou presque bleu on n’avait jamais vu ça ! Camille étant mariée - mal mariée mais mariée quand même - le « nigaud » était donc dans la place et sa présence évitait que la rumeur ne s’empare de l’événement.

C’est alors qu’éclata la der des ders. Arnaud mobilisé. Arnaud au front. Arnaud sur la Marne. Les bombes, les obus, les mitrailleuses qui crachent tous azimuts, l’assaut sabre au clair et notre homme pète les plombs : en pleine bataille, alors qu’il vient une nouvelle fois d’échapper à la mort, il prend les jambes à son cou, évite les gendarmes moins vigilants ici qu’ils ne le seront plus tard à Verdun et sans penser à rien et surtout pas aux conséquences, profite d’un répit de la mitraille pour détaler. Direction Brioude, la Haute Loire, sa Camille.

Et voilà Arnaud de Lespinasse - le dernier descendant d’une famille de soldats dont les meilleurs au temps des Rois, de la Révolution, de l’Empire, en 1978 et en Afrique étaient tombés en héros - dans la peau d’un déserteur.

Dé-ser-teur. Le fils du baron de Lespinasse dé-ser-teur. Le fils du baron de Lespinasse contraint de se cacher, de se cacher encore, de se cacher pour toujours et à jamais. Quel regard Camille, qui vient d’apprendre que son mari est mort lui aussi sur la Marne, va-elle porter sur son amant ? D’ailleurs une femme peut-elle avoir quelque respect pour un déserteur ? Et lui comment va-t-il supporter cette honte ? Et Mathilde, sa fille ? Et son père - le baron de Lespinasse - survivra-t-il à cette infamie ?