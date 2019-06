Albine Novarino " Une vie de chat " (De Borée)

Silhouettes longilignes, poses alanguies, minois et moustaches, yeux profonds et pattes de velours… Nos félins préférés, si chers à nos cœurs, ont fait vibrer les plus grands écrivains. Ils les ont mis en scène dans leurs ouvrages, racontant tendrement leur quotidien ou faisant d'eux des personnages à part entière. Des extraits des plus belles œuvres, accompagnés de magnifiques illustrations.

Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor

Albine Novarino - Une vie de chat - Editions De Borée - 24 € 90



Née à Paris, vivant en Bourgogne, Albine Novarino, professeur de Lettres modernes a été pendant dix ans collaboratrice de Maurice Rheims. Elle est l’auteur de très nombreux ouvrages tant scolaires que documentaires. On lui doit aussi quelques biographies et pièces de théâtre.



A l’occasion des Fêtes du Livre, il y a des auteurs qui viennent seuls, d’autres avec leur femme, certains avec leur femme et leur chien, quelques uns enfin viennent avec leur nièce, ce sont toujours les mêmes auteurs, jamais les mêmes nièces ! Mais aucun ne vient avec son chat. Pourtant presque tous sont amoureux du plus petit des félins et n’hésitent pas - le temps d’une Fête du Livre - de le laisser à la maison. Car qu’il soit angora ou de gouttière le chat est un animal d’intérieur. Un animal domestique « âme de la maison » comme l’écrit Jean Cocteau. Plus amoureux des lieux que de son maître diraient les mauvaises langues (de chat). D’ailleurs le chat a-t-il un maître ? « Si vous êtes digne de son affection, il deviendra votre ami mais jamais votre esclave » constate Théophile Gautier.



Albine Novarino a sélectionné une centaine de textes de grands écrivains - de Colette à Maupassant en passant par Jules Verne, Du Bellay, Victor Hugo ou Pierre Loti - deux ou trois fois plus de photos et de dessins de matous, de chatons et de minettes à moustaches - « Aux vilains matous les belles chattes » - et presque autant d’aphorismes du genre : « Une maison sans chat est un aquarium sans poissons », « Les chats, c’est comme le papier, ça se froisse très vite » ou encore « Dieu a inventé le chat pour que l’homme ait un tigre à caresser chez lui .»



Un bien beau livre qui n’oublie pas de donner sa part aux chiens qui en prennent plein la musette. « Les chats ont d’autres idées que les chiens sur la vie », « La devise du chat : qu’importe ce que tu as fait, essaie toujours de faire croire que c’est la faute du chien » et « Les chiens ont des maîtres les chats ont des esclaves. »



Albine Novarino n’oublie pas de signaler qu’en 6 700 avant J.C. on a retrouvé des restes de chat dans les fouilles archéologiques de Jéricho même si ce n’est qu’en Egypte et 2 500 ans avant notre ère que débute véritablement l’histoire du chat domestique. Un animal qui eut un sérieux coup de mou (et pas de moût) lorsque, dans sa bulle Vox in Roma, Grégoire IX signa l’arrêt de mort du chat noir.



Vendredi 28 juin à 18 heures et à la Médiathèque municipale 22 rue Gouttebarge, enregistrement public sur RCF de l’émission « A plus d’un titre » avec Albine Novarino.