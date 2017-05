"Alceste" Ã  l'Ã©cole du spectateur

L'école du spectateur c'est un rendez-vous donné plusieurs fois dans l'année à l'Opéra de Lyon, "qui permet de rentrer dans l'opéra par le biais de la littérature et pas de la musique" explique Xavier Rockenstroclky qui l'anime depuis ses débuts. "L'intérêt c'est de comprendre l'histoire [...] C'est une entrée beaucoup plus facile que l'entrée musicologique qui est souvent une entrée de spécialiste". Professeur de lettres à l'Université Catholique de Lyon, le conférencier affirme que cette école est accessible à tous. "On écoute mieux, on voit mieux, on aprécie mieux les opéras quand on sait d'où ils sortent".





"comprendre comment passe t-on d'une tragédie d'Euripide à la mise en scène d'Alex Ollé"

"Alceste c'est un opéra très célèbre mais pas très connu" à travers lequel Christoph Willibald Gluck cherche à réformer l'opéra. "Il va chercher à rééquilibrer le poid entre chanteur et livret" explique Xavier Rockenstrockly. Il pense qu'"il faut aller non plus vers l'artifice que représente la performance mais que la musique comme le texte doivent être porter par un sens commun". Gluck est ainsi "dans l'art de la subtilité [...] de la beauté simple".





A découvrir à l'Opéra de Lyon dans sa version française du mardi 2 mai au jeudi 17 mai 2017.