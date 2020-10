Alexandra Pasquer est l’invitée de Cultur’L.

Dans "Un cœur en sourdine", Alexandra Pasquer nous parle d'amour, d'enfants nés sous X, d'adoptions, d'Amérindiens et de l'histoire récente du Canada : Marie, une canadienne française, a 6 grands enfants et un secret. Elle se souvient de sa première histoire d'amour, en 1944 avec John, un canadien anglais parti combattre en Normandie et jamais rentré…