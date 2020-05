Les lectures de Guillaume :

La confession d’un enfant du siècle - Alfred de Musset

L’apparition de l’oubli - Alexis Sukrieh

La femme qui voulait être aimée - Evelyne Chamaillé



Les accompagnements musicaux :

La valse Les Fées du Rhin - Jacques Offenbach

​La Rivière De Notre Enfance - Garou et Michel Sardou

How Deep Is Your Love - Les Bee Gees



1-Alfred de Musset / 2-Alexis Sukrieh / 3-Evelyne Chamaillé

4-Jacques Offenbach / 5-Garou et Michel Sardou / 6-Les Bee Gees