Algérie 2019 : jeunesse et vieux problèmes

Selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, depuis le début de l'année 2017, plus de 27.000 personnes auraient péri ou seraient disparues en mer en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes. Ce nombre est rarement cité dans les polémiques qui agitent les opinions européennes au sujet de celles et ceux qui fuient leur pays, pour des raisons politiques ou économiques, afin de trouver refuge de ce côté-ci de la Méditerranée. "Accueillir moins pour accueillir mieux" : derrière le slogan avancé par le gouvernement français, et s'il s'agissait d'une validation des fantasmes largement répandus sur de prétendus abus par ces populations migrantes de l'accès aux couvertures sociales ou médicales ?



Les Italiens majoritairement favorables à l'accueil

Plus de deux tiers des Italiens restent favorables à l’accueil sur leur territoire des réfugiés et migrants qui risquent leur vie en Méditerranée. C’est ce qu’ont montré plusieurs études récentes, à rebours de la politique xénophobe de l’ancien ministre de l'Intérieur - et, paraît-il très populaire - Matteo Salvini.



Les relations France / Italie en question

Dans le même temps, le gouvernement français a annoncé sa volonté de limiter toujours plus l’immigration dans notre pays, ce qui entraînera à coup sûr de nouvelles difficultés dans les relations avec l’Italie. Une politique coordonnée d’accueil est-elle possible entre les deux pays, et à quelles conditions ? Et qu’en est-il au niveau européen ?

RCF, partenaire des Mardis d'éthique publique

Le premier mardi de chaque mois (sauf décalage dû aux vacances) se tient au Centre Sèvres une rencontre avec deux ou trois invités, experts dans leurs domaines, destinée à nourrir la réflexion sur des sujets suggérés par l’actualité. Les interventions de ces personnalités reconnues sont suivies d’un temps d’échanges et de débats avec le public.

Les thèmes retenus concernent aussi bien la vie en société que les questions politiques, nationales ou internationales. Il ne s’agit pas d’une conférence académique, mais d’une invitation à discerner, comprendre et analyser, seul ou avec d’autres, les enjeux du thème retenu.