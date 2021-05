Alicia Alonso , une danseuse étoile cubaine de légende

Alicia Alonso fut l'une des plus celèbres danseuses du 20 éme siècle et la fondatrice du Ballet National de Cuba. Devenue pratiquement aveugle elle continuera toute sa longue vie a danser et a enseigner. Eileen Hofer s'est passionnée pour cette artiste et lui a consacrée un documentaire puis récemment une Bande dessinée : " Alicia, prima ballerina assoluta" aux éditions Rue de sèvres