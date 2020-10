C'est dans les Vosges dans la profonde forêt de Darney qu'elle a vu le jour. De ses parents paysans, elle a gardé le goût de la perfection . De l'école sa passion pour l'écriture. Après une carrière de journaliste à l'Est Républicain, elle se lance dans les histoires pour enfants, et contes et romans pour adultes. Elle nous présente son nouveau roman " La femme au chien jaune : Alixe Sylvestre.