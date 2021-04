Fil rouge : Aller au-delà des images et des apparences (…)



REMUSICALISER LE MONDE :

"À mon confrère sur le tapis rouge" - Texte, Musique, Sons & Voix par Martin Ferron (...)



PEU DE GENS EN PARLENT :

Cinéma et anthropologie partagée : "Le secret des Lyas" (...)



EN MUSIQUE :

"Lambarena, une oeuvre imagée alliant Sens, Musique du Gabon et Bach !" (...)



INITIATIVE INSPIRANTE :

"Pour aller plus loin que les images : Le journal international" (...)



CULTURE DE SENS :

Deux pommes, création radio inspirée d’un conte de Sacha Light (Côte d’Ivoire) - Comprendre vraiment, au-delà des apparences (...)



Martin Ferron : Textes, Animation, Musiques et Réalisation -

Erika Leclerc-Marceau : Animation