Cette semaine : Allumer des étoiles par la musique instrumentale et le livre...



REMUSICALISER LE MONDE (Musique et texte : Martin Ferron) :

Quand la musique instrumentale nous rend meilleur (…)



INITIATIVE INSPIRANTE :

BAIN DE LIVRES, ou comment favoriser le développement, le lien social et l’interculturalisme par le livre et la culture (…)



MUSIQUE (instrumentale !) :

"L’étrangère" - Grégoire Monnat (…)



CULTURE DE SENS :

Création radio inspirée de "Sonnets à Orphée" - Rainer Maria Rilke (…)



Martin FERRON : Textes, Animation, Musiques et Réalisation -

Erika LECLERC-MARCEAU : Animation