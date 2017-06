â€‹Alsace | Le festival des passeurs de lumiÃ¨re

Un programme très riche au service de la spiritualité expliqué par Bruno Boulala.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La Nuit de Lumière est un festival biennal d’art et de spiritualité proposé sur onze sites catholiques, protestants et orthodoxes du centre-ville de Strasbourg sur une seule journée, le jour de la Saint-Jean. Cette année, par chance, c’est un samedi et il devrait y avoir foule de 15h à minuit pour aller la rencontre des projets artistiques interdisciplinaires : la peinture se mêle à la musique, la danse au texte…

Une programmation étonnante et d’une exceptionnelle richesse composée à partir des mots de Christian Bobin, l’écrivain habité par la spiritualité, et en particulier de son œuvre l’Homme qui marche.

Des surprises attendront les participants de cette Nuit de Lumière, surprise autour du sens des mots, surprise du palais, mais n’en disons pas plus, rendez-vous le 24 juin.

Tout le programme sur le site du diocèse.