Alsace | Pierre et Mohammed

Le comédien Jean-Baptiste Germain témoigne.

La pièce rend hommage au message d’amitié, de respect et de volonté de dialogue interreligieux de Pierre Claverie ainsi que de la fidélité et de l’amitié profonde de Mohamed Bouchikhi. « Le dialogue est une œuvre sans cesse à reprendre : lui seul nous permet de désarmer le fanatisme, en nous et chez l’autre ». Un message qui n’a rien perdu de son actualité, alors que différents intégrismes religieux se font de plus en plus violents dans le monde.

La pièce est présentée mardi 2 mai à 20H30 à l'Institution Ste Clotilde 19 rue de Verdun à Strasbourg

Entrée libre, plateau.

Un moment exceptionnel d'une rare intensité. A ne pas manquer.