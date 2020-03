Amay - un village au patrimoine religieux exceptionnel

Située en Province de Liège, dans l'arrondissement de Huy, l'entité d'Amay a constitué durant des siècles un passage obligé sur la route Tongres - Arlon qui fut activée dès l'Antiquité. C'est la raison pour laquelle sa christianisation fut si précoce (7e siècle) et que Amay recèle ainsi d'un patrimoine historique religieux exceptionnel constitué, entre autre, de la Collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode elle-même ainsi que de la chasse de Sainte-Ode (XIIIe siècle), visible au Musée communal d'archéologie et d'art religieux d'Amay. Jean-Louis Matagne, le conservateutr du musée, est l'invité de Laurent Verpoorten.