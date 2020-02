Toute l'équiupe fut réquisitionnée, l'architecte Mansart, le peintre décorateur le Brun et le jardinier. Une autre aventure allait commencer, prodigieuse, Versailles. Les travaux furent sérieusement entrepris dès 1662 et ne s'arrêtèrent plus. Il y eut les fêtes de l'Ile enchantée où le roi apparut en Apollon, Roi Soleil dont le jardin allait être l'écrin et le manifeste politique.



André Le Nôtre est né le 12 mars 1613 à Paris où il meurt le 15 septembre 1700. Il fut jardinier du roi Louis XIV de 1645 à 1700 et eut notamment pour tâche de concevoir l'aménagement du parc et des jardins du château de Versailles.