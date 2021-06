Andréa Férréol pour les Flaneries d'Aix en Provence

La 15e édition des Flâneries d’Art, organisée par la comédienne Andréa Ferréol et présidente de Aix-en-Œuvres, accueille plus de 19 artistes-plasticiens accompagnés d’auteurs, de comédiens et de musiciens, dans les jardins privés d’hôtels particuliers XVIIe, situés quartier Mazarin au cœur d’Aix-en-Provence.

Peinture, arts plastiques, sculpture, joaillerie, céramique, photographie, parfumeur-créateur, sans oublier de nombreux événements tels que : des installations, des concerts, des lectures, et une master-class sont à l’affiche de cette édition.

Les comédiens, Anny Duperey, Sophie Barjac, Philippe Cariou, Samuel Labarthe, Bénédicte Roy et Andréa Ferréol feront des lectures de lettres d’auteurs anciens et contemporains.

Quatre écrivains : Olivier Bellamy, Jean d’Aillon, Florence Quentin et Marc Lagrange viendront échanger avec le public et dédicacer leurs livres.

La musique et la danse sont également au programme avec le concert déjantés du quintette Les Trompettes de Lyon, la performance de l’accordéoniste Pascal Contet, celle du ténor Julien Dran et du pianiste Antoine Palloc, sans oublier, Julie Anna Zappalà (piano), le Duo Myrias (harpes, vielles à archet, chant) et Anne-Laure Chelle et Jorge Calderón Arias (danse).

Ils se produiront dans les différents jardins dans lesquels les visiteurs retrouveront également : Matthieu Pirro (guitare), Diego Lubrano (guitare), Christian Fromentin (violon), Ameylia Saad Wu (harpe).



Les Flâneries d’art dans les jardins Aixois

Samedi 26 juin de 14h à 20h

Dimanche 27 juin de 11h à 19h

Entrée gratuite

www.aix-en-oeuvres.com