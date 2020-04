Angoulême 2020 - Entretien avec Philippe Aymond

Dessinateur des séries « Apocalypse Mania », « Lady S. » et plus récemment « Est-Ouest », Philippe Aymond a participé au dernier festival international de la BD d’Angoulême, du 30 janvier au 2 février 2020. Alors qu’il se rendait à une séance de dédicace, Michel Bonnet l’a intercepté pour lui poser quelques questions sur ses bandes dessinées et l’évolution de son métier.