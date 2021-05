Annabelle Roussel

Le Kouddar et Sophie Carou-Rivaud

Carole Le Kouddar - Depuis de nombreuses années je partage haut et fort l’urgence du poème ! Au-delà de ma propre écriture en qualité de poète (Yil Éditions), j'œuvre pour dire la nécessité de cette parole si particulière en participant ou organisant divers événements poétiques : Printemps des poètes, Salons, itinéraires d’artistes, Nuits romantiques des plus beaux villages de France etc. // Sophie Carou-Rivaud - Ayant un parcours universitaire, j’ai été attachée culturelle en Terre Deux-Sèvres puis guide conférencière. Mon plus grand plaisir fût de renouer avec la poésie à laquelle je suis très attachée depuis mon adolescence. C’est lors d’une récompense, au concours du Printemps des Poètes en 2018, que je rencontre Carole Le Kouddar. Immédiatement, je lui propose l’idée de produire et d’animer une émission radio dédiée à la poésie avec comme titre « Il est grand temps de rallumer les étoiles ✨ »...La magie opère et nous voilà sur les ondes !